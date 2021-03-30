Народные депутаты требуют от правительства в два раза увеличить размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Это может обеспечить рост средней пенсии до 5 тысяч 500 грн. Об этом заявил лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица на своей странице в Facebook, комментируя прожиточный минимум в Украине.

Как отметил парламентарий, в Украине 77%, или 8,6 млн пенсионеров получают пенсию ниже базового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть менее 3 тыс. 511 грн.

«Индексация, осуществляющаяся сегодня, не решает проблемы. Потому что людей просто обманывают. В 2014—2018 годах повышение пенсий в Украине не осуществлялось вообще, только с 2019-го начались небольшие доплаты. За это время инфляция составила 278,5%, потребительские цены выросли в 2,8 раза, а тарифы на коммунальные услуги — почти в десять раз. При этом минимальную пенсию увеличили только в 1,9 раза — до 1 тыс. 769 грн. На сегодняшний день она почти вдвое ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», — заявил Игорь Палица.

Он отметил, что для этого нужно 350 млрд грн. По его словам, эти деньги можно найти, если навести порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.

По словам Игоря Палицы, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, из-за уклонения от уплаты налогов — более 200 млрд грн, из-за государственной коррупции — более 55 млрд грн.

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