Президент Владимир Зеленский назначил главу Офиса президента Андрея Ермака ответственным за организацию помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии. Об этом политический эксперт Петр Охотин рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня заседание Верховной Рады. Депутаты будут голосовать за законопроект Зеленского о помощи бизнесу в размере 8000 гривен. По моей информации, президент назначил ответственным за данное направление главу ОП Андрея Ермака», — сообщил он.

По словам эксперта, задача Ермака — провести переговоры с фракциями и максимально ускорить процесс получения выплат людьми. Частью этой работы являются совещания с Кабмином и селекторы с представителями местной власти, которые организует руководитель ОП.

«Активная работа над этим вопросом показывает, что он является одним из наиболее приоритетных для Зеленского. У президента вполне понимают те угрозы, которые несет третья волна COVID для малого и среднего бизнеса. В то же время именно о защите предпринимателей президент неоднократно говорил. И сейчас делает все возможное, чтобы смягчить удар пандемии по бизнесу», — написал Охотин.

Он также напомнил, что это будет уже вторая волна помощи предпринимателям.

«Первая волна прошла перед зимним локдауном. Тогда ФОПам и наемным работникам, чьи виды экономической деятельности не позволяли работать во время пандемии, выплатили по 8000 гривен. Почти полмиллиона человек обратились за помощью. Выплачено было более 3 миллиардов гривен», — написал эксперт.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter