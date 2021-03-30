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Политика

Зеленский поручил Ермаку обеспечить финансовую помощь бизнесу в период коронакризиса, — эксперт

14:07 30 марта 2021
Зеленский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский назначил главу Офиса президента Андрея Ермака ответственным за организацию помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии. Об этом политический эксперт Петр Охотин рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня заседание Верховной Рады. Депутаты будут голосовать за законопроект Зеленского о помощи бизнесу в размере 8000 гривен. По моей информации, президент назначил ответственным за данное направление главу ОП Андрея Ермака», — сообщил он.

По словам эксперта, задача Ермака — провести переговоры с фракциями и максимально ускорить процесс получения выплат людьми. Частью этой работы являются совещания с Кабмином и селекторы с представителями местной власти, которые организует руководитель ОП.

«Активная работа над этим вопросом показывает, что он является одним из наиболее приоритетных для Зеленского. У президента вполне понимают те угрозы, которые несет третья волна COVID для малого и среднего бизнеса. В то же время именно о защите предпринимателей президент неоднократно говорил. И сейчас делает все возможное, чтобы смягчить удар пандемии по бизнесу», — написал Охотин.

Он также напомнил, что это будет уже вторая волна помощи предпринимателям.

«Первая волна прошла перед зимним локдауном. Тогда ФОПам и наемным работникам, чьи виды экономической деятельности не позволяли работать во время пандемии, выплатили по 8000 гривен. Почти полмиллиона человек обратились за помощью. Выплачено было более 3 миллиардов гривен», — написал эксперт.

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