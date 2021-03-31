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Политика

Саакашвили похвастался своей футбольной победой над Украиной

9:37 31 марта 2021
Саакашвили

Экс-президент Грузии, а ныне глава украинского исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили припомнил украинским политикам проигрыш в футбольном матче против сборной политиков Грузии в 1995 году. Соответствующий пост экс-президент Грузии сделал в Facebook.

«Грузинские политики оказались сильнее украинских — 2:0», — похвалился Саакашвили, показав фото с матча с самим собой в кадре.

Примечательно, что Саакашвили, который на тот момент возглавлял Грузию, вышел на поле лишь на последние 5 минут матча, но, согласно наблюдению очевидцев, неплохо проявил себя в игре.

Напомним, в феврале МИД Украины предостерег бывшего грузинского президента от призывов к акциям неповиновения на территории дружественной Грузии. Через некоторое время после этого в Тбилиси был задержан глава основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Тогда спецназ штурмовал офис партии, применив слезоточивый газ. Вместе с Мелией за сопротивление полиции задержали более десяти человек.

Фото Facebook Михеила Саакашвили

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