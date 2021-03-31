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Политика

Дочь Ющенко показала неожиданных «пчел»

9:59 31 марта 2021
Виталина и Виктор Ющенко

Старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, известного своим увлечением пчеловодством, Виталина, показала неожиданных «пчел», которые обосновались в их доме.

«Два трудяги. Разве не пчелки?» — пишет Виталина Ющенко, комментируя в Instagram фотографии вальяжно лежащих домашних питомцев — собаки и кролика.

Позы, в которых развалились Пеппа и Зая, практически одинаковы.

Недавно Виталина Ющенко выкладывала в сеть фотографии, показывая, как вырос ее 16-летний сын Виктор. На фото юноша и его дедушка, Виктор Ющенко, стоят спиной друг к другу. Видно, как парень догнал по росту своего деда.

Также она показывала, как занимается дома спортом, в то время, как спортклубы были закрыты во время карантина. 40-летняя Виталина Ющенко продемонстрировала отличную спортивную форму.

Фото со странички Виталины Ющенко в социальных сетях.

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