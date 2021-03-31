«Валить из этой страны»: нардеп от «Слуги народа» попала в дикий скандал

Во время вчерашнего отчета в Верховной Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, нардеп от «Слуги народа» Анна Колесник в телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны». Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент издания «Буквы».

В своем Telegram-канале парламентарий от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко с возмущением отметил позицию своей коллеги из правящей партии.

«Таким образом она отреагировала на вчерашний отчет главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Правильно, бегите. Вместе со всей вашей „зеленой“ бандой. Как ваш проводник Зеленский, который прятался от повесток. А мы опять придем спасать страну. Как тогда, в 2014 году», — написал Гончаренко.

После публикации снимков Анна Колесник заявила, что не планирует навсегда покидать страну.

«На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь», — написала депутат в Facebook. Однако пост сейчас недоступен.

Анне Колесник 27 лет. Она родилась в Лебедине Сумской области. Окончила юридический факультет Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по специальности «международное право». Второе высшее образование получила в Харьковском национальном университете имени Каразина по специальности «управляющий по административной деятельности, экономист».

В течение последних лет работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

На выборах президента Украины в 2019 году была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в Харьковской области.

В Верховную Раду IX созыва прошла от партии «Слуга народа» номером 94 в списке как беспартийная. Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям «Запад-2021», которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.

Как сообщали «ФАКТЫ», в интервью Алесе Бацман Хомчак заявил, что у президента Зеленского не будет проблем с принятием решения о силовом освобождении временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Фото bykvu.com/

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