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Политика

«Я тебя хлопну, с*ка»: нардепы из ЕС и «Слуги народа» схлестнулись в Раде

16:57 31 марта 2021
Стычка

Во вторник, 30 марта, произошло столкновение между нардепом из ЕС Михаил Бондарем и представителями «Слуги народа» Сергеем Швецом, Юрием Камельчуком. Видео перепалки опубликовал нардеп Евгений Шевченко.

Во время выступления руководительницы фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко парламентарии от ЕС и «Слуги народа» потолкались при обсуждении погрома Офиса президента в ходе протеста в поддержку Сергея Стерненко.

Нардеп от «Слуги народа» Сергей Швец повернулся к спикеру Геращенко спиной, а представитель ЕС Михаил Бондарь попытался его развернуть. Когда в ситуацию попытался вмешаться «слуга народа» Юрий Камельчук, Бондарь толкнул его.

Камельчук отреагировал словами: «Я тебя сейчас хлопну…». «Это я тебя сейчас хлопну. Еще раз хлопнешь и я тебя хлопну, с *** а, борода осыплется», — парировал Бондарь.

В конфликт вмешался экс-президент Петр Порошенко.

«И уберите эту выпившую, пьяную морду. Сделайте ему алкогольное тестирование. Пьяная морда приходит в парламент», — заявил он в адрес Сергея Швеца.

«Договорились до того, что я нетрезв. Чтобы прекратить базарные разговоры, сам пошел в больницу и сдал анализы. На днях будут результаты, сразу обнародую для вас», — написал Швец в своем Facebook.

В комментариях к видео фолловеры возмущаются тем, что нардепы скандалят вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности:

Напомним, в Киеве скандальный нардеп попал в потасовку: повздорил с двумя мужчинами.

Фото из Facebook Сергея Швеца

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