«За майбутнє» заявляет о вмешательстве в подсчет голосов в 87-м округе

Партия «За майбутнє» заявляет о вмешательстве в подсчет голосов в округе № 87, что на Прикарпатье. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В нем говорится, что, по данным независимого экзитпола группы «Рейтинг» и параллельного подсчета штабов «За майбутнє» и «Свободы», победу одержал Александр Шевченко, однако партия власти пытается изменить результат.

«Сначала кандидат от „Слуги народа“ Василий Вирастюк заявил о своей победе, затем глава правящей партии Александр Корниенко рассказал о фальсификациях. В то же время представители „Опоры“ и „Честно“, которые следят за выборами, не зафиксировали никаких нарушений», — отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается факт якобы «заминирования» окружной избирательной комиссии в Надворной, где продолжается подсчет голосов. С ОИК вывели почти всех наблюдателей и членов участковых комиссий, при этом она продолжала работу.

«Протоколы от УИК с победой Шевченко ОИК отправляет на перерасчет и уточнение. Чтобы сдать документы, люди ждут просто на улице уже более трех суток! Кроме того, „Слуга народа“ отправила 28 народных депутатов для контроля подсчета голосов», — говорится в заявлении.

Депутатская группа «партии «За майбутнє» призывает членов окружной комиссии провести честный подсчет голосов, правоохранительные органы — предупредить попытки фальсификации, а партию «Слуга народа» — не вмешиваться в избирательный процесс.

Напомним, довыборы в Верховную Раду на Прикарпатье в округе № 87 завершились 28 марта, но результат не обнародовали до сих пор, процесс подсчета заблокирован из-за того, что окружная избирательная комиссия не может собрать кворум. Отсутствует, в частности, представитель «Слуги народа», а председатель ОИК второй день не выходит на связь.



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