Ставки выросли: Лерос рассказал, сколько теперь получают в «конвертах» «слуги народа»

Народные депутаты от «Слуги народа» получают в «конвертах» от олигархов и других заинтересованных лиц втрое больше, чем в начале своей каденции. Об этом в эфире «Прямого» сообщил бывший «слуга», а ныне внефракционный народный депутат Гео Лерос.

По словам Лероса, конверты раздает заместитель главы фракции. Рядовой депутат сегодня получает 15 тысяч долларов, председатель комитета — 25 тысяч, а заместитель фракции получает 50 тысяч долларов ежемесячно.

Кроме того, руководство «слуг» в парламенте ввело наказания. Если нардеп не голосует за определенный законопроект или человека на пост министра, то он не получает ежемесячную зарплату.

Лерос отметил, что такая постановка вопроса заставляет «слуг народа» во всем поддерживать позицию Офиса президента и Кабмина. Достаточно мало людей во фракции «Слуга народа» способны критиковать действия правительства и ОП.

Напомним, депутат Гео Лерос стал широко известен после того, как обнародовал резонансные «пленки Ермака». После этого нардеп делился другими секретами, касающимися Офиса президента и монобольшинства в парламенте. В сентябре прошлого года Гео Лероса исключили из президентской фракции.

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