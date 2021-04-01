Николая Тищенко обвинили в позорном поведении на Франковщине

Народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, владельца скандально известного «Велюра», обвинили в срыве подсчета голосов в окружной избирательной комиссии в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «Рух Чесно».

Сообщается, что Тищенко прибыл в Прикарпатье во главе «десанта» для контроля подсчета голосов после проведенных местных выборов в округе № 87.

По информации «Чесно», нардеп, который не очень силен в географии, вел себя очень агрессивно. Он бесцеремонно требовал и изымал журналистские удостоверения, требовал паспорта, проводил обыск людей с целью поиска оружия.

«Тищенко кричал, что он — народный депутат. Обвинял кандидата Александра Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени», — говорится в сообщении.

В результате окружная избирательная комиссия приняла решение удалить кандидата в депутаты Шевченко из помещения ОИК.

Напомним, от «Слуги народа» кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области выдвинут спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк.

Фото facebook.com/chesno.movement/

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