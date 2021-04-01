27.69 / 27.90 32.39 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Николая Тищенко обвинили в позорном поведении на Франковщине

10:19 1 апреля 2021
люди

Народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, владельца скандально известного «Велюра», обвинили в срыве подсчета голосов в окружной избирательной комиссии в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «Рух Чесно».

Сообщается, что Тищенко прибыл в Прикарпатье во главе «десанта» для контроля подсчета голосов после проведенных местных выборов в округе № 87.

По информации «Чесно», нардеп, который не очень силен в географии, вел себя очень агрессивно. Он бесцеремонно требовал и изымал журналистские удостоверения, требовал паспорта, проводил обыск людей с целью поиска оружия.

«Тищенко кричал, что он — народный депутат. Обвинял кандидата Александра Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени», — говорится в сообщении.

В результате окружная избирательная комиссия приняла решение удалить кандидата в депутаты Шевченко из помещения ОИК.

Напомним, от «Слуги народа» кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области выдвинут спортсмен-тяжеловес Василий Вирастюк.

Фото facebook.com/chesno.movement/

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Познер

Закиданный яйцами Познер ретировался из Грузии

Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер