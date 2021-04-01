«Роет яму»: Янина Соколовская прокомментировала ситуацию с выборами в 87-м округе

Выборы в Прикарпатье вернули Украину во времена Януковича. Власть снова взяла на себя грязные избирательные технологии. Об этом написала известная журналистка Янина Соколовская на своей странице в Facebook.

«Мы помним „карусели“, когда из села в село автобусы возили „титушек“, мы помним „двойников“, которые „отщипывали“ от оппозиционных кандидатов голоса, чтобы правдами и неправдами протолкнуть кандидата от власти, мы помним, как по результатам экзит-полов с огромным отрывом побеждал оппозиционный кандидат, а затем после длительного подсчета голосов победителем объявляли кандидата от власти. Все это было, и все это происходит сейчас…» — написала журналистка.

По ее словам, еще 28 марта в Прикарпатье были обнародованы результаты экзит-пола, согласно которым в 87-м округе победил кандидат от политической партии «За майбутнє» Александр Шевченко. Кроме того, результаты параллельного подсчета голосов, проведенного штабом противника Шевченко, представителя «Свободы» Руслана Кошулинского, также показали победу Александра Шевченко.

«Но власть такой результат не устроил, и она включила админресурс. Сначала фиктивное минирование окружной избирательной комиссии, затем таинственное исчезновение председателя ОИК, который является представителем партии „Слуга народа“, а теперь окружная комиссия принимает только те протоколы, по которым побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение… Как это все до боли знакомо. Зеленский сам себе роет яму. Он дождется, что люди выйдут на Майдан, а он повторит судьбу Януковича», — отметила Соколовская.

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