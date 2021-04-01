Снова при деньгах: государство возобновило финансирование «слуг народа»

Государственное финансирование партии «Слуга народа», приостановленное НАПК в начале марта этого года, возобновлено.

Как сообщают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, финансирование партии возобновили по результатам проверки уточняющих отчетов «Слуги народа» за І и ІІ кварталы 2020 года.

В НАПК, анализировавшем отчеты партий, передали в Нацполицию информацию об обнаружении признаков уголовных правонарушений в документах «Блока Вилкула «Украинская перспектива», «Конгресса Украинских Националистов», «Слуга народа» и «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Напомним, что осенью прошлого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции принимало решение о приостановке государственного финансирования партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Фото со странички «Слуги народа» в социальных сетях.

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