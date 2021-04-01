27.70 / 27.89 32.41 / 32.76
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Снова при деньгах: государство возобновило финансирование «слуг народа»

16:07 1 апреля 2021
«Слуга народа»

Государственное финансирование партии «Слуга народа», приостановленное НАПК в начале марта этого года, возобновлено.

Как сообщают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, финансирование партии возобновили по результатам проверки уточняющих отчетов «Слуги народа» за І и ІІ кварталы 2020 года.

В НАПК, анализировавшем отчеты партий, передали в Нацполицию информацию об обнаружении признаков уголовных правонарушений в документах «Блока Вилкула «Украинская перспектива», «Конгресса Украинских Националистов», «Слуга народа» и «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Напомним, что осенью прошлого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции принимало решение о приостановке государственного финансирования партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Фото со странички «Слуги народа» в социальных сетях.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

ВС РФ

Российская армия готовится к вторжению в Украину под предлогом «миротворчества», — разведка

Слава Зайцев

«Над ним издеваются»: вокруг тяжело больного Славы Зайцева разгорается скандал

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер