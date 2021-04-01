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Политика

Тихановская наконец определилась, чей Крым

18:48 1 апреля 2021
Светлана Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская однозначно заявила, что Крым принадлежит Украине. Об этом сообщает УП.

«Крым — украинский. Когда говоришь неопределенно — это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос», — подчеркнула Тихановская.

Она также заявила, что готова подтвердить свою позицию в Киеве и ждет официального приглашения от украинского правительства.

«Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить — хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление — политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое», — сказала Тихановская.

Она отметила, что ждет от Украины решительных заявлений, жесткой позиции и финансовой изоляции Беларуси.

«Это очень важная точка давления на режим», — заявила оппозиционерка.

Ранее Тихановская подчеркивала, что Крым принадлежит Украине по международному законодательству, при этом уходила от ответа на вопрос о фактической принадлежности полуострова.

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