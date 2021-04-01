Марина Порошенко: «На нашей команде лежит большая ответственность за оказанное доверие»
Во время прошлогодних выборов депутатов в Киевский городской совет Марина Порошенко возглавила избирательный список партии «Европейская Солидарность». Для политических оппонентов такой ход «ЕС» был полной неожиданностью. Тем более что партия отказалась выдвигать собственную кандидатуру на пост Киевского городского головы и решила поддержать действующего мэра Виталия Кличко. Большинство политологов и социологов осенью 2020 года скептически оценивали шансы «Евросолидарности» на победу в Киеве, а выдвижение Марины Порошенко называли «отчаянным политическим шагом». Однако эксперты просчитались.
Несмотря на то что для Марины Анатольевны киевские выборы были первым самостоятельным политическим опытом, партия заняла первое место и смогла получить наибольшее количество депутатских мандатов в Киевсовете.
Марина Порошенко рассказала в интервью «ФАКТАМ», как изменилась ее жизнь после выборов в Киевсовет, с какими трудностями при этом ей пришлось столкнуться и как восприняли ее политическую карьеру в семье, а также помогает ли жене пятый президент Украины Петр Порошенко.
«Каждое утро полчаса я посвящаю молитве»
— Марина Анатольевна, пять лет вы были первой леди страны, участвовали в политической жизни, возглавляли и вели несколько крупных социальных и культурных проектов. А что для вас было самым сложным, когда вы стали депутатом Киевсовета?
— Признаюсь, я не ожидала, что после выборов получу в таком колоссальном объеме абсолютно новый опыт. Сейчас такое время (особенно учитывая пандемию коронавируса), что мне нужно было очень быстро сориентироваться и разобраться в новой для себя роли. Когда меня избрали главой депутатской постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, я даже ночами читала стопки документов, чтобы разобраться, что происходит в этих сферах.
Кроме того, «Европейскую Солидарность» на выборах в Киевсовет поддержало больше всего киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за оказанное доверие людей, поверивших нам. Я постоянно чувствую эту ответственность. Особенно когда наша комиссия принимает то или иное решение. Но хочу подчеркнуть — мы шли в Киевсовет не за должностями. Главный слоган кампании «Помогать и защищать» остается для нас актуальным и после выборов. Я бы добавила к этому еще — и контролировать местную власть, предостерегая ее от совершения возможных ошибок.
— Можете рассказать, как проходит ваш обычный день? Возможно, у вас есть какие-то особые правила или семейные ритуалы?
— Безусловно, на протяжении жизни обрастаешь и ритуалами, и привычками, и — в первую очередь — обязанностями. Возможно, это мой внутренний максимализм, но мне необходимо так планировать свой день, чтобы все успеть. Все мое окружение знает, что я очень редко вношу коррективы в заранее составленное расписание. Если что-то запланировала — обязательно должна это сделать.
— И как начинается ваше утро?
— Возможно, это личное, но каждое утро я полчаса посвящаю молитве. Для меня сейчас это особенно важно. Это помогает настроиться. В прошлом году ушли из жизни мои родители. Теперь молитва — это еще и момент духовного общения с ними. Я молюсь за их души.
— По специальности вы врач, защитили кандидатскую диссертацию. Насколько трудно вам когда-то далось решение отказаться от медицинской практики и посвятить себя семье? Вы об этом не жалеете?
— Вообще-то я ни о чем не жалею. Потому что ответственно отношусь к каждому своему решению. Забегая вперед, скажу — если вы вдруг спросите, не было ли у меня желания что-либо изменить в своей жизни, отвечу: нет, не было. Я постоянно работаю на результат. И в тот момент, когда мне было необходимо временно оставить медицинскую практику, я приняла это решение осознанно. Но я осталась медиком, осталась частью медицинского сообщества. И это сегодня дает мне возможность принимать эффективные решения в этих сферах как главе постоянной Комиссии Кивсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.
— А это правда, что вы оставили карьеру по просьбе вашего мужа?
— Меня очень сложно заставить что-то делать против моей воли. И отсутствие медицинской практики абсолютно не означает, что все те годы я занималась только домом и семьей. Во-первых, уже более 20 лет я возглавляю благотворительный фонд, который реализовал сотни проектов как национального, так и международного уровней.
Во-вторых, в статусе первой леди я занималась реформированием инклюзивного образования в Украине.
В-третьих, в этот же период нам удалось создать уникальный Украинский культурный фонд (УКФ), который стал настоящим центром возрождения нашей национальной культуры.
Поэтому, когда я приняла решение баллотироваться в Киевсовет, Петр Алексеевич меня только поддержал.
— А вы советуетесь с ним по вопросам, которые возникают в Киевсовете? У вас ведутся какие-то дискуссии?
— Я бы хотела больше с ним советоваться, но медицина — специфическая сфера. Сейчас главные мои советники — это врачи, настоящие профессионалы в медицине.
— Марина Анатольевна, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая недавно возникла вокруг Украинского культурного фонда. Власть пытается обвинить его дирекцию якобы в нецелевом использовании средств и распределении грантов. Вы следите за ситуацией? Что там на самом деле происходит?
— Конечно, мне не безразлична судьба фонда. Потому что в свое время нам удалось создать прозрачный европейский механизм стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов. А сейчас, как я вижу, власть рассматривает УКФ как бизнес-проект. И пытается повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки. Поэтому против руководства Фонда и развернулась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры, у которого от культуры осталось лишь одно слово в названии.
— И как действовать в такой ситуации?
— Единственный выход, который я вижу для спасения Украинского культурного фонда, — это объединение всего нашего творческого сообщества для его поддержки. Будет очень жаль, если фонд, который проработал всего три года, но так много успел сделать для возрождения культуры в Украине, из-за политических игр прекратит свою деятельность.
«Моя самая любимая одежда — джинсы»
— Разрешите задать вам несколько личных вопросов. Обращать внимание на то, как одеваются успешные женщины, — это мировой тренд. Мы привыкли видеть Марину Порошенко на официальных мероприятиях всегда элегантной, на каблуках — все нюансы продуманы стилистами. А как выглядит ваш ежедневный гардероб?
— Моя самая любимая одежда, думаю, как и большинства людей планеты, — это джинсы. Нет ничего лучше, чем джинсы, кроссовки и трикотажная кофта. Но при этом часто нужно выглядеть соответственно официальным мероприятиям.
Когда накануне планируешь свой график, то оказывается, что за день необходимо побывать на нескольких встречах. Поэтому я выбираю классическую одежду, универсально подходящую для различных ситуаций. Наверное, это мое какое-то внутреннее ощущение того, как я должна выглядеть. Других рецептов у меня нет.
— Вы часто пользуетесь услугами стилистов?
— Даже когда я была в статусе первой леди Украины, то очень редко пользовалась их услугами. Хотя мне иногда было интересно узнать их мнение.
— В 2014 году вы потрясли многих в Украине, когда вышли в платье бюджетного украинского бренда MastНave. Есть ли в вашем гардеробе одежда других отечественных производителей?
— Я с большим удовольствием покупаю и ношу украинские бренды. Считаю, что в Украине очень много талантливых и современных дизайнеров. Восхищаюсь тем, как они умело используют элементы украинской национальной аутентики.
— Семья Порошенко — одна из самых успешных в Украине. Но за всеми успешными людьми следят хейтеры или, как еще их называют — «тролли», которые постоянно пытаются добавить к успеху «ложку дегтя». Вам вменяют в вину то, что в семье вы общаетесь на русском языке. Как бы вы это прокомментировали?
— Я искренне считаю, что каждый украинец, который любит свою страну, обязан выучить украинский язык. И я — яркий тому пример. В школе я никогда его не изучала, но из любви к своей стране выучила. И сейчас даже в быту, как мне кажется, я больше разговариваю именно на украинском. И даже это интервью мы пишем на украинском (смеется. — Авт.). Добавляю вам работы — придется его переводить.
— Интересно узнать, определились ли ваши дети с профессиями? Чем они собираются заниматься в жизни?
— Миша и Саша учатся на экономистов. Хотят быть аудиторами. А Женя — вся в меня, ведь мое второе образование — искусствовед. Она — творческая личность: красиво рисует, занимается анимацией для компьютерных игр. Кроме того, Женя разрабатывает бренды и логотипы. Например, часть партийной символики «Европейской Солидарности» — тоже ее работа.
Внуки Петя и Лиза уже учатся в школе. Я не вмешиваюсь в их воспитание. Но когда они приезжают, с удовольствием слушаю их детские рассуждения, радуюсь их непосредственности, просто наслаждаюсь общением с ними.31
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