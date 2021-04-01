Народный депутат Александр Качура настаивает на устранении монополии коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» на рынке абонентской политики в столице.

Об этом Качура написал в своем Telegram-канале.

«В конце декабря 2020 года управляющие компании по обслуживанию жилого фонда в районах Киева провели закупки услуг по обслуживанию потребителей через механизм „единого окна“. Фактически власть выбирала посредника, который возьмет на себя работу с потребителями коммунальных услуг — актуализацию данных, начисление и учет оплаты за коммунальные услуги, работу с должниками, услуги кол-центра и прочее. Бюджет — 68 млн грн», — написал Качура.

По данным нардепа, закупка услуг по процедуре переговоров была незаконной, ведь на этом рынке существует конкуренция, а значит такие услуги власть должна закупать через открытый тендер.

«Я абсолютно уверен, что за такой контракт поборолись бы несколько компаний, но власть решила не утруждать себя конкуренцией и заказала эти услуги у коммунального концерна „Центр коммунального сервиса“ по переговорной процедуре», — написал Качура.

Он также отметил, что монополия «ЦКС» фактически существует с 2016 года, и в течение 2017−2020 гг. поставщики услуг подписали с «ЦКС» более 130 договоров по неконкурентной процедуре на сумму более чем 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, которые планировали отдать «ЦКС» в 2021-м.

Он напомнил, что Антимонопольный комитет Украины в январе 2021 года уже отменил договор управляющей компании Печерского района с КК «ЦКС» на 3,5 млн грн, и теперь она должна провести прозрачный тендер на эти услуги. Отвергнув решение АМКУ, Печерская управляющая компания повторно объявила закупку по переговорной процедурой 24 февраля 2021 года и заключила договор 22 марта 2021 года с «ЦКС».

Несмотря на созданный АМКУ прецедент, 9 других районных управляющих компаний города Киева провели еще 9 аналогичных незаконных процедур и подписали 9 новых договоров.

«Думаю, в ближайшее время нам придется побороться за честные тендеры и конкуренцию на рынке коммунальных услуг. В случае победы — вы увидите уменьшение сумм в платежках», — пишет нардеп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Утверждают, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.

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