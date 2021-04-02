В Штатах начнут свою «Большую стройку»

«Большая стройка» шагает по планете. Президент США Джо Байден представил инвестиционный план в различные инфраструктурные проекты объемом от $ 2 трлн, анонсировав «самые большие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны».

Как отмечает у себя в Facebook Юрий Голик, инфраструктурная программа Байдена похожа на программу президента Украины «Большая стройка».

Американский план предполагает: модернизировать свыше 32 000 км дорог и около 10 000 мостов, на это выделят $ 621 млрд. Заменить 100% свинцовых труб и коммуникаций в стране, на что выделят еще $ 111 млрд. Развить широкополосный интернет — еще $ 100 млрд. Обновить электросети — $ 100 млрд. На поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью — $ 400 млрд. На поддержку промышленного сектора — $ 300 млрд. На ремонт и строительство доступного жилья — $ 213 млрд.

«Жду в комментариях адептов теории, что вложения государства в инфраструктуру — это зло, в пандемию ничего строить нельзя», — отметил Голик.

Как сообщалось, программа президента Украины «Большая стройка» в текущем году будет расширена на несколько направлений: доступная ипотека и финансовый лизинг, развитие региональных аэропортов, а также сети скоростных поездов и пригородных электричек, «Большая реставрация» культурного наследия. Планируется построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. По социальной инфраструктуре: строительство и ремонт 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 202 приемных отделений в больницах.

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