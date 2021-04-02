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Политика

В Прикарпатье люди Порошенко помогают фальсифицировать выборы кандидату Коломойского, — политтехнолог

13:19 2 апреля 2021
выборы
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В 87-м округе в Ивано-Франковской области, где 28 марта состоялись довыборы народного депутата Украины, до сих пор продолжается подсчет голосов на 20 участках. На одном из них наблюдатели зафиксировали, что кандидат от партии «За майбутне» Александр Шевченко имеет в протоколах больше голосов, чем в бюллетенях. Об этом сообщил политтехнолог Сергей Быков на своей странице в Facebook.

По его словам, при пересчете нашли всего 277 бюллетеней в пользу Шевченко, хотя в протоколе указано, что за него проголосовали 377 избирателей.

Быков со ссылкой на наблюдателя раскрыл схему: член комиссии считает и сбрасывает бюллетени в пакет, а другой их подбирает. Таким образом удается существенно «досчитать» несуществующие бюллетени в пользу Шевченко.

Занимаются этим, как полагает политтехнолог, члены избирательной комиссии от партии «Европейская солидарность».

«Окружная комиссия установила, что члены участковой комиссии от „Европейской солидарности“ фальсифицируют выборы в пользу Шевченко», — пишет Быков.

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