Кирилл Тимошенко: Строительство объездной в Днепре завершится ко Дню Независимости

Строительство Южного обхода Днепра будет завершено ко Дню Независимости. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ОП, координатор президентской программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, который совместно с главой «Укравтодора» Александром Кубраковым проинспектировал ход работ.

«В это даже немного трудно поверить, но у одного из крупнейших городов Украины — Днепра — до сих пор не было объездной. Грузовики, транзитный транспорт — все вынуждены ездить по городским дорогам города-миллионника. Десять лет назад в Днепре начали строить объездную дорогу. Хотя нет, не начали — сделали видимость и только наобещали… Так почти 10 лет все и стояло. Привычная картина предыдущих лет. Кардинально ситуация изменилась с запуском программы президента Украины Владимира Зеленского „Большая стройка“. Наконец улицы Днепра выдохнут с облегчением», — отметил он.

По словам Тимошенко, сейчас совместно с Минфином уже решается также вопрос о том, чтобы начать работы и на Северном обходе города.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко ранее заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год — построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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