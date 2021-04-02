Кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» Александр Шевченко считает, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87-м избирательном округе. Об этом он заявил на своей официальной странице в Facebook. Речь идет о признании недействительными выборов на участке в Мыкуличине, о чем также заявило движение «Чесно».

«Фактически это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов», — написал Шевченко.

Как отметил кандидат, в составе участковой комиссии все члены УИК, среди которых были и представители «Слуг народа», подписали протокол УИК после подсчета голосов.

Александр Шевченко подчеркнул, что, по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и штабами двух других кандидатов, его преимущество по округу над Василием Вирастюком составляет 184 голоса. Следовательно, при неучете волеизъявления избирателей избирательного участка в Мыкуличине преимущество в 52 голоса получает Василий Вирастюк.



По мнению Шевченко, власть не устроил результат выборов и началось сознательное затягивание принятия протоколов УИК, к которому относятся и периодические исчезновение председателя ОИК, «заминирования», самоустранение половины членов ОИК. Также Шевченко подчеркнул, что несколько раз поменялся состав ОИК и был назначен новый председатель ОИК — Андрей Лозинский, который в первый же рабочий день постоянно прерывал заседание и проводил получасовые беседы по телефону.

В тот же день в Надворную приезжают 28 депутатов от провластной фракции «Слуга народа», а в ночь со среды на четверг в здание ОИК приезжает неформальный глава группы провластных депутатов Николай Тищенко, задачей которого якобы было спровоцировать Александра Шевченко на эмоциональные действия с целью удалить из помещения ОИК.

Опытный председатель ОИК совершает грубое нарушение избирательного законодательства — он выводит из помещения и отправляет за пределы ВСЕХ членов ОИК. Опечатывает помещения и серверную, где находится избирательная документация с УИК, своей печатью.

В ночь на 1 апреля спецназовцы окружили здание Окружной избирательной комиссии в Надворной, где продолжается подсчет результатов промежуточных выборов народного депутата от избирательного округа № 87. В пресс-службе СБУ объяснили такие действия «угрозой дестабилизации».

Когда комиссия снова собралась утром на заседание, некоторыми членами ОИК были зафиксированы расхождения в опломбировании и размещении мешков с избирательной документацией. Об этом сообщил член ОИК Назарий Винтоняк: «Утром во время открытия серверной, где есть пакеты с избирательными бюллетенями, было обнаружено, что пломба и размещение самих пакетов были в несколько ином положении, чем до того, как все члены ОИК покинули помещение».

По словам политика, комиссия, не проводя никакого исследования и не составив даже акт разногласия, «срочно» голосует о непризнании выборов на участке № 261 030.

«Цинизм и преступные действия власти, должностных лиц ОИК, при содействии спецподразделений СБУ, вышли за рамки закона и человеческой морали. Поэтому я прошу от вас совместных действий для защиты вашего волеизъявления. Правда победит!» — обратился к избирателям Александр Шевченко.

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