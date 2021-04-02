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Политика

Инна Костыря назвала противозаконными действия «слуг народа» в 87-м округе

15:54 2 апреля 2021
Инна Костыря
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Действия 28 народных избранников от «Слуги народа», которые приехали в 87-й округ вмешиваться в избирательный процесс, являются противозаконными. Об этом заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря в эфире телеканала.

«28 народных избранников от „Слуги народа“ поехали почему-то именно в этот округ, потому что очень хорошо для себя понимают, что Александр Шевченко побеждает. Это видно по предварительным подсчетам. Парламент собирается досрочно, а они едут на 87-й округ, потому что хотят „продавить“ победу своего кандидата», — заявила Инна Костыря.

По ее словам, согласно закону о статусе народного депутата, такие действия не предусмотрены, поэтому избранники этого делать не могут. Кроме того, они не являются субъектами избирательного процесса, поэтому их вмешательство является противоправным.

«Я считаю, что вам нужно с Тищенко и всей командой покинуть этот округ и ОИК и дать возможность работать членам Центральной избирательной комиссии», — обратилась Инна Костыря к представителям правящей партии.

Напомним, как стало известно, в 87-м округе было украдено 100 бюллетеней из опломбированного помещения. Наутро, когда ОИК возобновила работу, оказалось, что сейф с бюллетенями сломан, а мешки с бюллетенями лежат в другом положении. Этот факт был зафиксирован членами комиссии и наблюдателями, соответствующее заявление было направлено в полицию.

А в ночь на 2 апреля член ОИК от «Слуги народа» указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и потребовал пересчитать количество бюллетеней. Оказалось, «исчезло» 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на этом участке. Таким образом у Александра Шевченко украли 180 голосов.

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