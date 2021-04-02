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Политика

Байден дал обещание Зеленскому: о чем поговорили президенты

18:34 2 апреля 2021
Джозеф Байден

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с лидером США Джозефом Байденом, в ходе которой тот заверил, что США поддерживают Украину. Собеседники обсудили данные о наращивании российских войск на востоке и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией. Как сообщила в Twitter корреспондент издания Politico Наташа Бертран, разговор продолжался в течение 40 минут.

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что Байден подтвердил — США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России на Донбассе и в Крыму.

«Он (Байден. — Авт.) подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины», — сообщает сайт администрации Байдена.

Высказался о разговоре и Зеленский, отметив решающее значение американского партнерства для украинцев

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Интерфакс-Украина также подтвердил — США не оставят Украину без поддержки.

«Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор», — заявил Ермак.

Напомним, в середине марта Байден назвал президента России убийцей, что до сих пор не могут простить ему в Кремле.

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