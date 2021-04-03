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Политика

Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка

18:26 3 апреля 2021
избирательные урны
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» Александр Шевченко заявляет, что Окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, фальсифицирует волеизъявление людей и ворует его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87-м избирательном округе.

В субботу, 3 апреля, Александр Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал видео, которое свидетельствует о фальсификации.

«Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует о том, что на участке № 260 025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко», — написал кандидат.



Аналогичные кражи происходят и в документации других участков, утверждает Александр Шевченко.

«Позорно, что преступники с ОИК, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, при этом цинично и подло обвиняют простых людей, членов УИК, что это будто бы они мошенники, доводя их до истерик и ухудшения состояния здоровья», — рассказал Александр Шевченко.

По информации кандидата, уже на четырех участках таким образом в помещении ОИК были похищены с избирательной документации более 300 бюллетеней за Александра Шевченко и резюмирует: «Этого достаточно, чтобы фальсифицировать выборы в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка».

Напомним, при подсчете результатов промежуточных выборов народного депутата от избирательного округа № 87 задействовали спецназ. В СБУ объяснили такие действия «угрозой дестабилизации».

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