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Политика

Довыборы в Раду на 87-м округе завершились: в ЦИК назвали победителя

10:55 4 апреля 2021
Вирастюк

На довыборах в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области, которые прошли 28 марта, победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что обработали 100% протоколов.

По результатам выборов Василий Вирастюк получил 31,25% голосов избирателей, Александр Шевченко от партии «За майбутнє» — 29,69%, Руслан Кошулинский от партии «Всеукраинское объединение «Свобода» — 28,86%.

Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.

По информации движения «Чесно», результаты выборов на 5 участках отменили. Там побеждал по количеству голосов, в основном, Александр Шевченко. Сообщается также об исчезновении около 500 бюллетеней.

«Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко», — говорится в сообщении.

Напомним, подсчет голосов в 87 округе проходил с задействованием спецназа. А кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» Александр Шевченко заявил, что Окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей, фальсифицировала результаты голосования.

Фото facebook.com/vasyl.virastyuk

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