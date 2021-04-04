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Политика

На 87-м округе нашли еще один участок, где подделывали результаты в пользу Шевченко, — ОПОРА

10:02 4 апреля 2021
урна
Владимир ДОБРОВ

Пересчет голосов на участке № 260 028 показал, что кандидат от партии «За майбутнє» Александр Шевченко получил меньше голосов, чем указано в протоколе. Это не первый участок, на котором разоблачили фальсификации голосов в пользу этого кандидата, пишет «НВ» со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Как заявляет ОПОРА, на этом участке в протоколе у Шевченко 172 голоса избирателей, а по бюллетеням — только 72.

«Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование», — констатируют наблюдатели.

Как отмечают в организации, бюллетени с 31 марта находились в помещении окружной территориальной комиссии, но когда их начали пересчитывать, выяснилось, что некоторые пакеты с бюллетенями имели повреждения, а пакет с неиспользованными бюллетенями был надорван. Председатель участковой комиссии сказала, что некоторые бюллетени «упакованы по-другому».

Напомним, довыборы депутата Верховной Рады на 87-м округе состоялись в минувшее воскресенье. С тех пор окружная избирательная комиссия провела пересчет голосов на двадцати участках. Результаты голосования на участках № 261 030, № 261 027 и № 261 025 уже признали недействительными, поскольку у кандидата Шевченко по бюллетеням оказалось меньше голосов, чем указано в протоколах.

Ранее политолог Сергей Быков обнародовал доказательства того, что на одном из этих участков члены комиссии от партии «Европейская солидарность» фальсифицируют выборы в пользу кандидата Шевченко.

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