Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал недавние решения СНБО, подчеркнув, что санкции должны применяться только в отношении граждан другого государства. Об этом спикер парламента сообщил в интервью Цензор.нет.

Комментируя деятельность СНБО, Разумков отметил, что справедливыми являются те решения, которые соответствуют верховенству права. По его словам, важно, чтобы любые решения отвечали закону и были последовательными.

«Все очень просто: не знаешь, как поступать — поступай по закону. Берем закон, смотрим — и, исходя из этого, принимаем решение. Именно на этом основаны результаты моих голосований на заседаниях Совета безопасности и обороны», — добавил Разумков.

При этом он подчеркнул, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых украинское правосудие «физически не может дотянуться».

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны — то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины», — убежден политик.

Разумков отметил, что ни один государственный орган не должен быть использован для внедрения в народные массы выгодной кому-то информационной повестки.

«У каждого чиновника, у каждой институции — есть задачи, выполнение которых четко прописано законом. И ни в одном из этих законов не прописана PR-составляющая. Она если и есть, то в парламенте: слишком уж большое количество политиков на один квадратный метр», — пояснил он.

Также глава ВР прокомментировал одно из резонансных решений СНБО — национализация «Мотор Сичи». По его словам, перед введением подобных мер нужно также оценить возможную реакцию инвесторов, чтобы не потерять инвестиционную привлекательность страны.

«Нужно понимать объем информации, которую на заседании СНБО давала непосредственно СБУ. С одной стороны, мы, конечно, должны учитывать интересы национальной безопасности, а это стратегический объект. С другой стороны, мы также должны принимать во внимание инвестиционную привлекательность страны. Потому что такие действия по-разному воспринимаются инвесторами. Как в Украине, так и за ее пределами», — добавил он.

Ранее спикер Дмитрий Разумков раскритиковал способ запрета «телеканалов Медведчука».

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