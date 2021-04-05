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Политика

ОПОРА заявляет о возможных мошеннических действиях в 87-м округе

10:59 5 апреля 2021
Урна для бюллетеней
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 87-м округе прав избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления. Об этом говорится в предыдущем заявлении Гражданской сети ОПОРА по результатам голосования на промежуточных довыборах народного депутата в округе № 87, опубликованных на сайте организации.

В заявлении отмечается, что ситуация, которая сложилась на довыборах, требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических манипуляциях с избирательной документацией.

Наблюдатели ОПОРЫ настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов ОИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов ОИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателям, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации.

ОПОРА требует от Национальной полиции Украины выявить и обнародовать все доказанные факты, касающиеся процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении окружной избирательной комиссии, присутствия ее членов и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на различных этапах подведения итогов голосования.

В Гражданской сети также обеспокоены отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс суммирования голосования и призывают СБУ обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений в здании, в котором размещается ОИК № 87.

Кроме того, ОПОРА обратилась в ЦИК с требованием воспользоваться своими полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса подведения итогов голосования и результатов выборов.

Напомним, партия «За майбутнє» обнародовала заявление, в котором призвала президента Украины, министра внутренних дел и генерального прокурора Украины немедленно вмешаться в ситуацию в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства в избирательном округе № 87.

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