На стадионе «Металлург» в Кривом Роге началась реконструкция по программе «Большая стройка»

В Кривом Роге началась комплексная модернизация стадиона «Металлург» по программе президента «Большая стройка». Обновленный стадион будет иметь все условия для проведения кубков ФИФА и УЕФА, сообщает пресс-служба ДнепрОГА.

«В этом году по программе президента „Большая стройка“ в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект — „Металлург“ в Кривом Роге. Работы уже начались», — отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Когда-то стадион имел добрую славу. «Металлург» принимал легендарные матчи, трибуны «ревели» громкими возгласами болельщиков. Но долгое время стадион стоял заброшенный, а трибуны в аварийном состоянии. Сейчас, согласно плану программы президента, там обустраивают современную арену.

Подрядчики начали с котлованов под трибуны. Рабочие заливают фундаменты устраивают бетонные основания, монтируют металлические каркасы. Каждый элемент проекта сверяется с требованиями ФИФА и УЕФА, ведь в будущем на «Металлурге» планируют проводить как национальные матчи, так и еврокубки.

Известно, что поле обновленного стадиона засеют «живым» газоном, для этого также установит специальную систему полива и подогрева. «Металлург» получит новые трибуны, вместимостью на 19 тыс. зрителей. Предусмотрят и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения и электронные табло.

В помещениях под трибунами обустроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Вокруг планируют построить беговые дорожки. Будет и зона для прыжков с шестом. Возле стадиона также возведут 4-этажное здание с VIP-зоной, комментаторской и местами для журналистов.

Для безопасности посетителей, спорткомплекс обустроят современной пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Также стадион будет иметь несколько входов для зрителей, оснащенных электронными турникетами.

«Городская власть обеспечит полное содействие строительству, чтобы стадион был построен в срок и качественно», — сказал мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будут реконструированы и построены 80 спортивных комплексов, а также 29 бассейнов.

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