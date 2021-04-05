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Политика

Кандидат Шевченко обратился к послам стран «Большой семерки» и ЕС по поводу фальсификации выборов в округе № 87

15:32 5 апреля 2021
выборы
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Кандидат в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу № 87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) Александр Шевченко обратился с открытым письмом к послам стран Евросоюза и «Большой семерки».

В письме Шевченко отметил, что, по его убеждению, на выборах произошло нарушение конституционного права граждан избирать власть, а выборы были фальсифицированы в пользу кандидата от партии власти Василия Вирастюка.

«Грубым нарушением избирательного законодательства стало блокирование работы Окружной комиссии спецподразделением СБУ в ночь с 31 марта на 1 апреля. Бойцы СБУ незаконно взяли под монопольный контроль здание Окружной комиссии. Они незаконно вывели из здания всех членов Окружной комиссии, всех наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, журналистов и представителей общественных организаций, которые наблюдали за избирательным процессом. Как оказалось, именно в эту ночь из избирательной документации шести избирательных участков было похищено 503 бюллетеня за Александра Шевченко», — сообщил кандидат в народные депутаты по округу № 87.

Как пишет Шевченко, согласно параллельным подсчетам на избирательных участках штабов трех других кандидатов, победу на выборах в 184 голоса получил кандидат Александр Шевченко. Обычно Окружная избирательная комиссия подводит итоги выборов 1−2 суток. Однако, как считает Шевченко, результат волеизъявления граждан не удовлетворил власть.

«По моему убеждению, Окружная избирательная комиссия совершила сознательные действия по фальсификации результатов выборов по заказу властей и депутатов партии власти «Слуга народа», — написал Шевченко.

При подведении итогов выборов, по убеждению Шевченко, был допущен ряд грубых нарушений действующего законодательства Украины. В частности, кандидат отметил, что в Окружной избирательной комиссии на шести участках, где у Александра Шевченко было преимущество, при пересчете были выявлены кражи бюллетеней. Представители участковых комиссий, которые присутствовали на пересчете, заявляют о повреждении пакетов с бюллетенями.

«На ряде участков, на которых большое преимущество имел кандидат Александр Шевченко, без достаточных законных оснований Окружная комиссия не признает результаты выборов. В результате этих действий был искажен результат голосования в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка», — резюмирует кандидат в народные депутаты.

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