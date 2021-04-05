Бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин стал «смотрящим» Офиса президента за фискальным рынком. Об этом пишет главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

По данным журналиста, новая «вертикаль» в ОП сформировалась под руководством Андрея Ермака. Олег Татаров курирует силовиков и деятельность главы ГФС Вадима Мельника. Гмырин стал «смотрящим» за теневыми потоками, а это контрафактные сигареты и спирт, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. По данным Бутусова, Гмырин регулярно посещает ОП.

По мнению Бутусова, Ермак использует Татарова и Гмырина для расширения своего влияния. В частности, глава президентского офиса хочет видеть на посту руководителей Налоговой и Таможенной служб лояльных к себе людей. Например, на место действующего главы налоговой Любченко Ермак продвигает Александра Кучеренко — кадрового налоговика и бывшего коллегу Гмырина.

Журналист полагает, что, несмотря на активный процесс ликвидации ГФС, с подачи Татарова Гмырин получил все необходимые полномочия и влияние. «Старая милицейская „гвардия“ удовлетворяет кадровый и финансовый голод ОП и расширяет зоны своего влияния. Им нужно спешить — через несколько месяцев полномочия ГФС закончатся полностью. И нужно перепрыгнуть в какие-то другие кресла. Идеально для них — если и Бюро экономической безопасности, и таможня, и налоговая будут в одних руках», — пишет Бутусов.

Журналист напомнил также, что Гмырин с 2005-го по 2013 год работал в МВД, занимался борьбой с экономической преступностью. В 2015—2017 был помощником главы Фонда госимущества Игоря Билоуса. С 2019 года — доцент кафедры Университета ГФС.



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