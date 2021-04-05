Новые приемные отделения по программе «Большая стройка» готовы уже на 90% — СМИ

Приемные отделения в больничных учреждениях Украины, реконструируемые в рамках программы Президента «Большая стройка», в среднем по стране уже имеют готовность на уровне 90%. Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным издания, по состоянию на 18 марта 2021 года в 90 из 202 отделений уже завершена реконструкция.

«Впервые план реконструкции более 200 приемных отделений больниц по всей стране Президент Владимир Зеленский озвучил еще в доковидную эпоху — в феврале 2020 года. По словам президента, через 4−5 лет в Украине должны увидеть, что такое современные больницы и доступная медицина», — говорится в публикации.

К концу 2020 года строительная готовность приемных отделений в среднем по Украине составляла 76%, при этом в 26 отделениях до конца года работы были закончены полностью.

Как отмечается в материале, на строительство и реконструкцию 202 приемных отделений было выделено 2,29 млрд гривен.

«Еще никогда в своей истории страна не тратила столько денег на экстренную медицину», — пишет издание.

В 2021 году, по данным «РБК-Украина», в Днепропетровской области уже завершены 9 объектов из 13, в Черкасской и Донецкой — по 8 объектов, Киевской и Херсонской — по 7, Черновицкой, Луганской, Львовской и Черниговской — по 5. Еще 75 объектов готовы на 80−99%. При этом в Черновицкой, Луганской и Черкасской областях работы завершены уже на 100%.

Издание также напоминает, что одновременно с реконструкцией приемные отделения оснащаются современным медицинским оборудованием — аппаратами УЗИ, ЭКГ, МРТ, компьютерными томографами, рентген-установками, ангиографами и многим другим.

Благодаря новому оборудованию диагностика пациентов будет проводиться непосредственно в приемном отделении, и, при необходимости, здесь же можно будет начинать лечение.

«Эти отделения — не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей», — приводит издание слова Владимира Зеленского по поводу программы обновления приемных отделений.

Напомним, как ранее сообщил замглавы Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине будут реконструированы 177 приемных отделений.

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