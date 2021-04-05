Полиция занялась перепалкой Бутусова и Мураева в прямом эфире

Журналист Юрий Бутусов отреагировал на недавний конфликт с экс-депутатом Евгением Мураевым в студии телеканала «Украина 24», подав в полицию заявление о совершении правонарушения. Как сообщили в Национальной полиции, информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав по части 1 статьи 345−1 Уголовного кодекса Украины («Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности»).

Наказание по этой статье состоит в исправительных работах на срок до 3 лет или же в лишении свободы на такой же срок.

«Следствие продолжается, полицейские устанавливают и проверяют обстоятельства происшествия и лиц, вероятно причастных к указанному преступлению», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Напомним, в феврале активисты требовали закрыть телеканал «НАШ», принадлежащий Евгению Мураеву.

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