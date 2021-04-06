Зеленский планирует привлечь катарские компании к «Большой стройке» украинских дорог

Президент Украины Владимир Зеленский планирует расширить сферы партнерства с Катаром, в частности через инфраструктурные проекты в рамках программы «Большая стройка». Эта тема стала одной из главных на повестке дня в рамках встречи с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани во время официального визита в Государство Катар, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сообщается, что стороны во время встречи уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются.

Как известно, речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов.

Президент Украины рассказал Эмиру Государства Катар о реализации программы «Большая стройка», целью которой является масштабное восстановление дорог, дорожной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.

«Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам „Большой стройки“ уже в этом году», — сказал Владимир Зеленский.

Также главы государств отметили важность расширения проектов концессии украинских портов.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар. В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

В ответ Тамим бин Хамад Аль Тани сообщил о желании и готовности катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной. Владимир Зеленский пригласил Эмира Катара посетить Украину.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах «Большой стройки» на 2021 год — выйти на очередной рекорд, построив и обновив 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Что касается социальной инфраструктуры, то задачи на этот год такие: школы — 95, садики — 70, стадионы — 80, бассейны — 29, приемные отделения — 177 объектов.

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