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Политика

В Закарпатье показали, где «Большая стройка» проложит уникальную трассу «Малого Карпатского круга»

15:13 6 апреля 2021
Карпаты

В Закарпатской области вскоре должно начаться строительство части новой дороги, которая в ходе президентской программы «Большая стройка» соединит между собой Закарпатскую и Львовскую области. Первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook показал, в каких горных районах будет проложена новая трасса.

«Она должна соединить Закарпатскую и Львовскую области в рамках инвестиционного проекта „Малый Карпатский круг“ и будет пролегать через нашу область до границы с Румынией», — пишет Билецкий.

По его словам, одним из самых сложных участков при прокладке дороги станет отрезок между селами Верхний Студеный в Закарпатье и Хащованя — во Львовской области. Повороты и подъемы на этом участке отличаются особой крутизной и перепадами высот. Дорожные строители в настоящее время выбирают наиболее оптимальный маршрут для трассы.


«Малый Карпатский круг» реализуется благодаря президентской программе «Большая стройка», и, я уверен, проект существенно улучшит инвестиционный климат в регионе, откроет красоту нашего края для большего количества туристов", — заключает замглавы ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщал, что протяженность «Малого Карпатского круга» в пределах трех областей составит 250 км. В прошлом году на этом маршруте уже было восстановлено 70 км дороги. Завершить проект планируется в течение 2−3 лет. Задача «Малого Карпатского круга» — соединить качественными трассами туристические центры Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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