Кандидат в округе № 87 Шевченко обратился к «Альфе» СБУ с просьбой дать показания о возможной фальсификации

Кандидат в народные депутаты Украины Александр Шевченко обратился к сотрудникам спецподразделения «Альфа» СБУ с просьбой предоставить «информацию о действиях должностных лиц ОИК или иных лиц, совершивших непосредственные действия по фальсификации результатов выборов в 87-м избирательном округе». Обращение он разместил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые сотрудники спецподразделения „Альфа“ Службы безопасности Украины! Благодарю вас за вашу службу, самоотверженность и героизм, которые вы проявляете в своей ежедневной нелегкой службе нашей Украине, нашему украинскому народу, в том числе в российско-украинской войне на востоке Украины. К сожалению, некоторые нечестные политики и чиновники решили использовать вас в своих действиях по фальсификации результатов выборов народного депутата в избирательном округе No 87», — написал Александр Шевченко.

Кандидат в народные депутаты убежден, что произошла циничная фальсификация волеизъявления граждан.

«Действующие лица фальсификаций — отдельные члены Окружной комиссии, власть, депутаты от правящей фракции „Слуга народа“. Нарушение конституционных прав граждан Украины — а именно право избирать власть, как сообщают СМИ, произошло с привлечением бойцов спецподразделения „Альфа“ из нескольких соседних с Ивано-Франковской областей. В ОИК на шести участках, где Шевченко имел большое преимущество, при пересчете обнаружено кражу бюллетеней», — считает Александр Шевченко.

Кандидат убежден, что в то время, когда грубо нарушая закон, из здания ОИК были выведены все члены Окружной избирательной комиссии, журналисты, наблюдатели, доверенные лица кандидатов, якобы произошло похищение избирательных бюллетеней из документации избирательных участков, которые хранились в ОИК и ждали пересчета.

О несоответствии упаковки и похищения бюллетеней заявили в полицию члены участковых комиссий.

«Понимаю, что вы выполняли задания руководства… Однако, возможно, вы владеете информацией о действиях должностных лиц ОИК или иных лиц, совершивших непосредственные действия по фальсификации результатов выборов в округе. В таком случае я прошу вас предоставить такую ​​информацию», — призвал Шевченко альфовцев.

Как известно, в ночь на 1 апреля здание Окружной избирательной комиссии в ПО No87 взяли под контроль силовики. На следующий день при пересчете бюллетеней обнаружилась кража 504 бюллетеней за Александра Шевченко. Еще 429 голосов Шевченко потерял из-за признания ОИК недействительными выборов на пяти участках.

По параллельным подсчетам голосов штабами Александра Шевченко и Руслана Кошулинского (ВО Свобода) победу на выборах с перевесом в 184 голоса получил Шевченко.

Александр Шевченко подал более 20 исков в суды и обратился к послам ЕС и стран «Большой семерки».

Общественные инициативы ЧЕСНО, ОПОРА и КИУ заявили о многочисленных нарушениях на выборах, которые могли исказить результат выборов.

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