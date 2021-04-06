Народный депутат Андрей Деркач заявил о том, что на него и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика готовится покушение. Об этом Деркач написал в своем telegram-канале.

«Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы», — сообщил Андрей Деркач.

По словам народного депутата, предполагаемые исполнители покушения принадлежат к военизированному крылу компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией «Kroll Associates UK Ltd». Андрей Деркач напомнил, что данная компания — «ветеран в украинском вопросе». Ее представители проводили расследование убийства Гонгадзе, аудит деятельности правительства Тимошенко 2008−2010 годов по заказу Януковича, обслуживали компанию «Burisma» и помогали в национализации «Приватбанка». Ведь, как пишет нардеп, «Kroll Associates UK Ltd» — одна из больших компаний, специализирующаяся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности". По словам нардепа, также «Kroll» имеет отдельное негосударственное военизированное подразделение специалистов «широкого профиля». Они выполняют любые заказы, как государственных спецслужб, так и частных корпорации по всему миру".

О том, что представители упомянутого подразделения сейчас находятся в Украине, известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки «МИ-6», написал Деркач. Он уточнил, что фамилии заказчиков возможного преступления против него и Кулика не связаны с расследованием убийства Гонгадзе и аудитом правительства Тимошенко. Но и не назвал их, намекнув лишь на то, что они могут быть причастны к «многомиллиардной международной коррупции высших госдеятелей Украины».

Андрей Деркач сообщил также, что направил заявление на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой с просьбой расследовать законность пребывания и деятельности в Украине «Kroll Associates UK Ltd» и связанных с ней людей.

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