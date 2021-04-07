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Политика

Детсад в Подгородном возле Днепра может стать стандартом «Большой стройки»

10:27 7 апреля 2021
Детсад в Подгородном возле Днепра

Детский сад, построенный «с нуля» в Подгородном Днепропетровской области, должен стать стандартом строительства садиков по всей Украине, в частности в рамках программы президента «Большая стройка». Такое мнение во время рабочей поездки в Днепропетровскую область высказал министр общин и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба ДнепрОГА.

«Этот проект заслуживает того, чтобы использовать его как стандартный в других областях», — подчеркнул Алексей Чернышов.

По его словам, стандартизация строительства детских садов позволит экономить время и средства.

«Много времени теряется на экспертизу, разработку проектной документации, — сказал министр. — Строя стандартизированные объекты, сможем лучше контролировать финансовый аспект, сроки и технологию», — сказал министр

Детсад в Подгородном построили в 2018 году. Позже по тому же проекту новые садики возвели в Илларионово и Каменском. Каждый — на 115 детей.

«Садик в Подгородном возвели „с нуля“. Проект интересен. Здание — в форме пчелиных сот. Он яркий и комфортный. Есть внутренний двор с подогревом. На крыше — солнечные панели», — рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год — продолжение развития социальной инфраструктуры: школы — 95, садики — 70, стадионы — 80, бассейны — 29, приемные отделения — 177 объектов.

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