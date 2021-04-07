Политик и экс-глава Харьковской области Михаил Добкин намерен получить контроль над рядом крупных рынков Харькова. Об этом сообщил Insider News.

В данный момент Добкин уже контролирует большую часть Сумского рынка.

«Но этого ему оказалось мало. Добкин собирается произвести рейдерский захват Центрального рынка, а также рынка на Студенческой, Новосалтовского, Холодногорского, Конного, рынков Павлово Поле и Солли — плюс. А это около 70 тыс. торговых мест и более 100 тысяч работников, которые окажутся безработными», — пишет Insider News.

Издание напомнило, что в свое время экс-губернатор вел борьбу за Сумской рынок с Александром Фельдманом, однако сейчас они стали временными союзниками. Связано это с тем, что Фельдман выступает против строительства новой дороги через рынок «Барабашово», запланированной еще экс-мэром Геннадием Кернесом.

По данным Insider News, теперь Фельдман и Добкин решили совместно выступить в противовес преемнику Кернеса и. о. городского головы Игорю Терехову. Однако Фельдман подвергается критике за ситуацию, которая образовалась на рынке «Барабашово» под контролем «Концерна АВЭК».

«Договор, который заключили с „Концерн АВЭК“, оказался незаконным. Налоги в городской бюджет не платились. Многие предприниматели бросили свои торговые места из-за физического противостояния. Бьют стекла, отключают электричество. И так два года», — цитирует издание одного из предпринимателей. «Похоже, Михаил Добкин решил окончательно убить харьковские рынки, а вместе с тем оставить десятки тысяч людей без работы», — считает Insider News.

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