За 7 лет вдоль 187 км международной трассы Киев — Чоп, которую обслуживает компания Onur по контракту OPRC (Output and Performance-based Road Contract), в полосах отвода высажено около 3 500 новых деревьев вместо удаленных аварийных. Об этом сообщает «Укравтодор».

«Эксплуатационное содержание одной из главных транспортных артерий страны — это не только о сохранении покрытия. Контракт включает управление и обслуживание, работы по благоустройству дороги, периодический ремонт и аварийные работы. Кроме того, в рамках контракта выполняются другие работы, такие как устройство внешнего дорожного освещения в населенных пунктах вдоль обслуживаемого участка, установка метеостанций, оборудование площадок габаритно-весового контроля, а также некоторые работы по улучшению», — отмечается в сообщении.

Пилотный проект OPRC запустили в 2014 году. Он финансируется Европейским банком реконструкции и развития, который является одним из крупнейших партнеров «Укравтодора» — в рамках Кредитного соглашения между Украиной и ЕБРР. Контроль за эксплуатацией выполняет международная компания Egis.

В то же время при строительстве Киевской обходной дороги, которое начнется в этом году в рамках программы Президента «Большая стройка», тоже будут высаживать деревья вместо срубленных. В частности, речь идет о двух лесных массивах, через которые будет проходить будущая дорога: Киевского и Клавдиевского лесхозов.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год — построить и обновить 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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