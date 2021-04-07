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Политика

Палица рассказал, как вдвое поднять минимальную пенсию

13:07 7 апреля 2021
Игорь Палица
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Любое повышение пенсионных выплат, которое проводится без компенсации непроиндексированных пенсий в 2014—2018 годах, не способно приблизить их к реальному прожиточному минимуму пенсионеров. Об этом написал лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в своем блоге на korrespondent.net

«Если бы правительство своевременно индексировало базовый размер минимальной пенсии в соответствии с уровнем инфляции, начиная с 2014 года, то сегодня минимальная пенсия могла бы составлять не менее 2 тыс. 643 гривен или на 50% больше, чем сейчас.

Зато за 7 лет она выросла всего в 1,9 раза — до 1 тыс. 769 гривен. Тогда как потребительские цены за это время повысились почти в три раза, коммунальные тарифы — в 9,5 раза, а инфляция составила 278,5%", — написал Игорь Палица.

Чтобы восстановить справедливость, депутатская группа «Партия «За майбутнє» предлагает правительству вдвое увеличить уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — до реального показателя, который соответствует расчетам Минсоцполитики на 2021 год, — с 1 тыс. 769 грн до 3 тыс. 540 гривен. Средняя пенсия при этом возрастет до 5 тыс. 500 гривен в месяц.

Как отметил Игорь Палица, для этого нужно 350 млрд грн. Однако их можно найти, если навести порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.

По его словам, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, из-за уклонения от уплаты налогов — более 200 млрд грн, в результате государственной коррупции — более 55 млрд грн.

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