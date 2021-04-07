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Политика

Эскалация на Донбассе: эксперт объяснил, чего испугался Кремль

22:47 7 апреля 2021
андерс аслунд

Россия боится участия США в переговорах по Донбассу, и именно поэтому к дискуссии нужно приобщить Вашингтон. Такое мнение в комментарии «Гордон» высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно содействовать Украине… Москва боится, что США не только подключатся к переговорному процессу по разрешению украинско-российского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла из оккупированных районов», — считает эксперт.

По мнению Аслунда, Россия не относится серьезно к давлению со стороны Франции и Германии.

«Кремль всерьез воспринимает только США. Франции и Германии недостаточно… Нормандский формат действительно нуждается в расширении… Любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должен включать в себя США», — подытожил эксперт Atlantic Council.

Напомним, экс-глава МИД в интервью «ФАКТАМ» также прогнозировал, что Путин готовится торговаться с новой американской администрацией. Поэтому есть вероятность последовательных провокаций и военных эскалаций не только на Донбассе, а и на юге.

Фото wikipedia.org

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