Большие инфраструктурные проекты помогают государствам выходить из кризиса, создавая рабочие места и развивая экономику. Американцы поддержали инициативу президента Джо Байдена начать большую инфраструктурную программу. Украинцам следует брать с них пример, считает политолог Кирилл Сазонов.

«Инициатива Джо Байдена относительно большой стройки нашла поддержку в американском обществе. СМИ также положительно оценивают новый план, отмечая, что развитие экономики невозможно без значительных инвестиций в инфраструктуру. Представители новой администрации надеются объединить все политические силы в стране, отмечая, что инициатива президента Джо Байдена — это единственный шанс защитить будущее», — пишет Сазонов.

Инфраструктурная программа в США поможет создать 19 млн высокооплачиваемых рабочих мест, стимулирует рост экономики, поэтому общество поддерживает новую инициативу. Украинским политикам также нужно объединиться и поддержать «Большую стройку» Владимира Зеленского.

«Это единственный реальный выход из тяжелой ситуации, в которой страна оказалась из-за коронакризиса. Это действительно поддержка экономики, которая уже дает дополнительный прирост в 2,2% ВВП. Это действительно создание рабочих мест, которых благодаря „Большой стройке“ уже появилось более 200 тысяч», — отмечает Сазонов.

«Поэтому сейчас точно не время для политических интриг и безосновательной критики „Большой стройки“ по политическим мотивам. Мы должны объединяться, как сейчас объединяются вокруг The American Jobs Plan от Байдена политические элиты США и простые граждане. И вместе преодолевать вызовы, перед которыми оказалась наша страна», — убежден он.

Напомним, по оценкам Киевской школы экономики (KSE), «Большая стройка» обеспечит рост ВВП Украины на 2,2% в ближайшие 5 лет.

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