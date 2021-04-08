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Политика

«Такие решения превращают право в хлам»: правозащитник о внутренних санкциях

11:52 8 апреля 2021
Санкции
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

За два месяца СНБО принял 5 решений о санкциях, в том числе в отношении граждан Украины. «Такие решения в отношении украинцев и юридических лиц на подконтрольной правительству территории убивают правосудие как таковое и превращают право в хлам». Об этом заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в комментарии изданию «Закон и Бизнес».

«Санкции — это международно-правовой механизм политического характера, который применяется одним государством против другого, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет, — отметил он. — Что же касается своих граждан и юридических лиц, то есть различные механизмы привлечения к ответственности — от административных до уголовно-правовых».

Правозащитник называет это наказанием без доказанной вины.

«Просто и эффективно: назначить „преступников“ административным решением на основании Закона „О санкциях“ крайне сомнительного юридического качества. „Преступников“, потому что санкции имеют характер наказания за уголовное преступление», — пояснил Захаров.

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