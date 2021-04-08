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Политика

СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет, — эксперт

12:02 8 апреля 2021
Андрей Холодов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

На пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от «Слуги народа», заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова за контрабанду сигарет. Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Таран, ссылаясь на полученную инсайдерскую информацию.

Как пишет политический эксперт, «слуги» решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и якобы рассматривают на роль «жертвы» кандидатуру Холодова. Ранее журналисты «Схем», напомнил Таран, обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

«На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет», — считает Виктор Таран.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых Вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

«Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников United Tabacco с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии», — сообщил Виктор Таран.

Фото в заголовке из открытых источников

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