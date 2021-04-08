На пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от «Слуги народа», заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова за контрабанду сигарет. Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Таран, ссылаясь на полученную инсайдерскую информацию.

Как пишет политический эксперт, «слуги» решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и якобы рассматривают на роль «жертвы» кандидатуру Холодова. Ранее журналисты «Схем», напомнил Таран, обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

«На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет», — считает Виктор Таран.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых Вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

«Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников United Tabacco с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии», — сообщил Виктор Таран.

Фото в заголовке из открытых источников

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