Черновицкая область выделит 6 миллионов на креативные проекты буковинцев

Впервые в истории в Черновицкой области создан мини-аналог Украинского культурного фонда и будут выделяться деньги на нестандартные идеи. Инициативу представил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«Мы начинаем очень интересный формат взаимодействия с общественностью Буковины, с каждым, кто мечтал реализовать свою художественную идею, но не имел возможности. Готовы поддержать средствами из областного бюджета не только проекты строительства, социальной инфраструктуры, дорог, образования и медицины, но и развитие культуры. Деньги могут получить все, кто способен создать интересный, яркий, неординарный, динамичный современный буковинский культурный продукт», — отметил Осачук.

Как заверил глава ОГА, кроме реализации интересных инициатив жителей области, этому также будет способствовать старт программы президента Украины «Большая реставрация» — в ее рамках планируется отремонтировать резиденцию буковинских митрополитов.

Представить свой проект и заполнить заявку на выделение средств можно в течение месяца, до 7 мая. Сделать это можно онлайн на странице Буковинского культурного фонда

По словам Осачука, победителей выберет конкурсная комиссия, в которую пригласили «очень влиятельных, профессиональных, талантливых людей с высокой моральной и деловой репутацией». Среди них художники, творческие личности, а также представители администрации и областного совета. Все проекты, которые выиграют и получат финансирование, должны быть реализованы до конца года.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы «Большая стройка» президент Украины инициировал программу «Большая реставрация». Она предусматривает восстановление и реставрацию 150 объектов культурного наследия — замков, крепостей, музеев и так далее. На 2021 год уже выделено 2 миллиарда гривен — сумма, которая никогда раньше за время независимости на культурное наследие не выделялась.

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