Из-за санкций против собственных граждан у Украины могут быть проблемы с ЕСПЧ, — юрист

Правовое регулирование применения санкций против гражданина Украины и связанных с этим ограничительных мер в отечественном законодательстве недостаточно четкое. И может стать причиной разбирательств в ЕСПЧ. Такое мнение озвучила заместитель председателя Комитета Ассоциации юристов Украины по международному праву, адвокат, к. ю. н. Ольга Кучмиенко в статье «Санкции против собственных граждан: горячая тема или реальна перспектива?» на сайте «Закон і Бізнес».

«Сейчас всем известны случаи применения санкций против граждан Украины. Прежде всего санкции могут применяться против лиц, осуществляющих террористическую деятельность. При этом норма ч. 2 ст. 1 Закона Украины „О санкциях“ не ссылается на факт гражданства таких лиц», — отметила юрист.

По ее словам, если гражданин находится на территории Украины и может быть привлечен к ответственности, то возникает вопрос: почему именно санкции, а не меры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности.

«Если до наложения санкций другие меры ответственности даже не рассматривались, то возникает вопрос, почему именно санкции: учитывая более широкий механизм воздействия, меньший порог доказывания наличия нарушения или другие причины? В таком случае вопрос об их целесообразности остается открытым», — написала зампред Комитета Ассоциации юристов.

Кучмиенко отмечает, что если какое-либо санкционное ограничение против гражданина Украины и будет применено на основании имеющейся процедуры или с учетом потенциальных изменений, то это должно быть осуществлено с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

«Конечно, это важно всегда, но в этом случае — особенно, учитывая недостаточную четкость в правовом регулировании собственно возможности применения санкций против гражданина Украины и связанных с этим ограничительных мер. Ведь один неверный шаг может привести уже Украину в ЕСПЧ при наличии признаков нарушения прав, предусмотренных конвенцией (например, права собственности)», — подчеркнула она.



93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter