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Политика

«Большая стройка»: Кропивницкая больница скорой помощи впервые за полвека дождалась реконструкции

16:29 8 апреля 2021
больница

Официальная страница Кировоградской областной государственной администрации в Facebook сообщает, что реконструкцию приемного отделения по программе президента «Большая стройка» завершили в Кропивницкой больнице скорой медицинской помощи. Такой масштаб работ был реализован впервые за 50 лет, заявил главный врач медучреждения Руслан Иванов.

«Впервые за 50 лет в больнице проведены строительные работы такого масштаба. Есть новое, европейского образца отделение экстренной медицинской помощи. Но главная особенность — теперь мы можем одновременно принимать две кареты „скорой“. Для оказания ургентной помощи это важно», — отметил Иванов.

По данным главы ОГА Андрея Назаренко, новое приемное отделение в Кропивницком — одно из шести, которые осовременивают в области. Ранее отделение экстренной медицинской помощи заработало в Добровеличковской больнице, а в Гайвороне, Александрии, Светловодске и областной больнице ожидается открытие после реконструкции.

«По программе „Большая стройка“ мы имеем возможность превратить устаревшую медицинскую инфраструктуру в европейскую. Это современные отделения с такими же современными подходами к оказанию неотложной помощи. И прежде всего это функциональность», — сказал Назаренко.

Реконструкция отделения экстренной медпомощи в Кропивницком длилась менее полугода. Подрядчики полностью осовременили старое помещение на 563 квадрата и достроили новое еще на 100 кв. м. Общая стоимость работ составила 10 млн гривен.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году президентская программа будет расширена за счет таких направлений: доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, развитие социальной инфраструктуры, в числе которой 177 приемных отделений.

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