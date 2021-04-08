27.78 / 27.99 32.86 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Киевсовет не поддержал обращение к Кабмину о закупке столицей вакцин напрямую

18:54 8 апреля 2021
Киевсовет
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Фракции Блока Юлии Тимошенко, «Слуги народа», «Голоса» и «Удара» не поддержали проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы тот разрешил киевской власти закупку вакцин непосредственно у производителя. Инициатором этого обращения была фракция «Европейской солидарности». Поддержала решение фракция «Єдність».

Как ранее отмечали депутаты Киевсовета, в столице нет юридической возможности закупки вакцины от COVID напрямую у производителя.

Однако заместитель главы КГГА Анна Старостенко (фракция «Удар») заявила, что город может осуществлять такие закупки, но не ответила на вопрос, почему до сих пор они не были сделаны.

Как известно, в начале 2021 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в городскую целевую программу «Здоров'я киян» на 2020−2022 годы и выделили 140 миллионов гривен на закупку вакцин от COVID-19. Однако вакцина до сих пор не была закуплена.

Мэр Киева еще в феврале заявлял, что начал переговоры о возможной закупке вакцины.

«Мы используем все связи, которые сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, которые в мире известны, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцины от поставщиков. Мы сможем принять решение на сессии Киевсовета, чтобы закупить эту вакцину», — заявил Кличко в эфире программы «Свобода слова» телеканала ICTV.

Однако фракция «Удар» киевского городского головы за обращение к правительству не проголосовала.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Вера Брежнева и Константин Меладзе

СМИ рассекретили многомиллионную недвижимость семьи Меладзе и Брежневой

Алла Пугачева

Экспромт про Лизу Галкину от Примадонны: Алла Пугачева на ходу сочинила веселую песенку

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер