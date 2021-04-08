Украина готова поставлять воду в Крым в бочках, но есть условие, — Резников

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированного Россией Крыма только в случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы на полуострове, которая касается живущих там украинских граждан. Об этом в интервью BBC News Украина заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые бы доставляли питьевую воду цистернами и бочками.

«Три КПВВ — «Каланчак», «Чонгар», «Чаплынка» — дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», — заявил он.

Резников уверяет, что действующая украинская власть не имеет «никаких планов разменять, прощупать общественное мнение, создать какое-то предприятие и дать воду на Крым».

«Я напомню, по предписаниям соответствующей международной конвенции — Женевской, если я не ошибаюсь, — оккупант несет ответственность за гражданское население и всех гуманитарные вопросы. Российская Федерация брала на себя ответственность, когда оккупировала наш полуостров и город Севастополь. Пожалуйста», — подчеркивает член правительства.

Напомним, ранее возможность «гуманитарной катастрофы» на аннексированном полуострове из-за дефицита воды опровергли в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. При этом он заявил, что проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий должна решать российская оккупационная власть.





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