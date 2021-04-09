СМИ назвали 10 пунктов, которые объединяют «Большую стройку» Зеленского и план Байдена

СМИ нашли 10 общих пунктов между программами масштабной инфраструктурной модернизации «Большая стройка» президента Украины Владимира Зеленского и The American Jobs Plan президента США Джо Байдена. Об этом пишет OBOZREVATEL.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал „Большую стройку“ как основной стратегический проект в первые месяцы 2020 года. В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден анонсировал на лето этого года старт аналогичного проекта под названием The American Jobs Plan, чтобы „спасти будущее Америки“. Мы решили сравнить эти инициативы Байдена и Зеленского», — говорится в материале.

Авторы нашли немало общих черт между программой президента Зеленского и планом Байдена. В приоритете у обоих президентов стоит создание рабочих мест.

«Создание рабочих мест является одной из основных целей плана Байдена и аналогичного проекта Зеленского. Байден обещает создать 19 млн рабочих мест, а Зеленский уже создал 200 тыс. Правда, президент Украины начал раньше американского коллеги. Для США очень важно, что рабочие места создаются именно внутри страны, а не в Индии или Китае. Для Украины это также актуально, ведь фактически остановило отток рабочей силы за границу», — говорится в статье.

Одинаково большое внимание как в плане Байдена, так и в «Большой стройке» Зеленского уделяется развитию экономики, строительству дорог, мостов, школ и детсадов, а также медицинских учреждений и аэропортов, программе по повышению доступности жилья, инструментам борьбы с внешними оппонентами, а также — поддержке общества и критике политических оппонентов.

«В США, как и в Украине, общество и СМИ в целом довольно положительно оценили планы президентов. В Украине соцопросы различных агентств показывали высокий уровень доверия украинцев к „Большой стройке“ Зеленского — 89,8% поддержали проект. В США последние опросы также зафиксировали 73% поддержки проекта Байдена», — констатируют СМИ.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: всего будет построено и реконструировано 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

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