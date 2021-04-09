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Политика

«Большая стройка»: Укравтодор восстанавливает популярный туристический маршрут в зону отчуждения

12:29 9 апреля 2021
Велике будівництво

Как сообщает официальная Facebook-страница Укравтодора, в рамках программы Президента «Большая стройка» начался ремонт 40 км дороги между КПП Дитятки и Припять и подъезда к ЧАЭС.

Решение о начале ремонта в зоне отчуждения было принято по той причине, что, по информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, ЧАЭС в последние годы стала очень популярным направлением для туристов, количество которых увеличилось в разы: с 2015-го до 2019 года оно выросло с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% - иностранцы.

«С конца 2020 года Служба автомобильных дорог в Киевской области является балансодержателем почти 200 км в зоне отчуждения. После проведения комиссионного обследования были определены первоочередные участки ремонта. Итак, ремонтируем те пути, которые обеспечивают поддержку природоохранной деятельности и соединяют популярные туристические локации», — говорят в Укравтодоре.

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы президента «Большая Стройка», в марте этого года сообщал о том, что Владимир Зеленский также инициировал программу «Большая реставрация», которая предусматривает восстановление и реставрацию 150 объектов культурного наследия — замков, крепостей, музеев. «На 2021-й уже выделено 2 миллиарда гривен — сумма, которая никогда раньше за время независимости на культурное наследие не выделялась», — сказал он.

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