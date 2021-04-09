В Закарпатье по программе «Большая стройка» восстановят аварийный мост, который ведет к четырем странам

Закарпатская ОГА сообщает о том, что проект реконструкции аварийного Тересвянского моста уже находится на завершающем этапе, а работы в рамках программы Президента «Большая стройка» начнутся в этом году.

Мост через реку Тересва расположен на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов. Сейчас здесь положили тонкослойное асфальтовое покрытие для безопасного проезда, так как мост является стратегически важным объектом. Но эти работы были проведены исключительно для обеспечения проезда и не являются этапом реконструкции моста, уточнили в ОГА.

Нынешнее состояние моста, согласно экспертной оценке, определено как ограниченно работоспособное. В 2019 году здесь ввели временное ограничение движения с запретом проезда транспортных средств общим весом более 7 тонн. Перевозчики вынуждены объезжать аварийный мост местными дорогами, делая крюк в 32 км.

Мост является неотъемлемой частью транспортного коридора области, который имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Через него проходит путь для жителей Раховского и Тячевского районов, в областной центр Закарпатья и Мукачево.

«Реконструкция моста согласно документации продлится два года. Однако в дальнейшем отремонтированный по современным стандартам мост, который имеет важнейшее значение для логистики региона, будет надежно служить закарпатцам и гостям области», — сказал первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы Владимира Зеленского «Большая стройка», заявил о том, что проезд верховой частью Запорожского моста был открыт в декабре прошлого года, а низовую часть откроют в этом году к 30-летию Независимости.

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter